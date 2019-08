2. August 2019, 22:16 Uhr Taufkirchen Lampions am Heimathaus

Zum Lampionfest in Taufkirchen lädt der Förderverein Freunde des Wolfschneiderhofes in den Garten des Heimathauses in der Münchener Straße 12 ein. Gefeiert wird am Freitag, 9. August, von 19 Uhr bis 23 Uhr. Bei zünftiger Tanzmusik der Siegertsbrunner Dorfmusikanten beginnt an diesem Abend auch der Kartenvorverkauf für den Starkbieranstich am 29. Februar 2020. Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm mit Traudi Siferlinger und bekannten Musikanten. Und natürlich wird im Jahr der Kommunalwahl wieder deftig derbleckt. Die Veranstalter rechnen erneut mit einer hohen Nachfrage. Der Wolfschneiderhof bewirtet die Gäste mit geräucherten Forellen und warmem Zwiebelkuchen. Bei Regen bewirtet die Freunde des Wolfschneiderhofs im Stadel.