Um die Zeit mit Baby bewusst, entspannt und in liebevoller Zuneigung für Kind und Mutter zu gestalten, bietet der Familienstützpunkt Taufkirchen fünfmal montags einen Kurs unter der Überschrift "Babymassage - wertvolle Nähe erleben" an. Start ist am 14. September, 10.45 bis 12 Uhr, am Ahornweg 119 in Taufkirchen. Näheres und Anmeldung bei Ergotherapeutin Corinna Repitsch unter ☎ 0151/70 82 84 90 oder per E-Mail an ergotherapie.repitsch@gmail.com. Um "Sanfte Bewegung nach der Geburt" geht es in einem siebenteiligen Kurs immer donnerstags, 10.30 bis 11.30 Uhr, vom 17. September an im Taufkirchner Integra-Haus der Familie, Postweg 8 a. Konzipiert hat die Reihe die Hebamme Christina Göldner für Mamas mit Kindern im Alter von acht Wochen bis anderthalb Jahren. Näheres und Anmeldung per E-Mail an faze@integra-hachinger-tal.de oder telefonisch unter ☎ 679 71 15 80.