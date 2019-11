Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen bietet für Interessierte ab zwölf Jahren einen Babysitterkurs an. Unter anderem wird am Samstag, 30. November, von 9.30 bis 14.30 Uhr, im Haus der Nachbarschaftshilfe vermittelt, wie man gut Kontakt zum Kind findet, wie man mit schwierigen Situationen umgeht und was Eltern und Kinder von einem Babysitter erwarten. Die Kosten inklusive Imbiss, Infomappe und Teilnahmebestätigung betragen 22 Euro. Anmeldungen nimmt Eva-Maria Fink, Telefon 089/612 18 79, entgegen und sie beantwortet Fragen. SZ