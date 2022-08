Der neue Platz am Postweg soll nicht nur dem Sport dienen, sondern auch eine soziale Funktion haben.

Eineinhalb Jahre nach seiner Fertigstellung ist in Taufkirchen der neue Kunstrasenplatz am Postweg feierlich eröffnet worden. Das Familiensportfest wurde von den lokalen Sportvereinen SV-DJK, SV Inter, EHC 90 und den Funkys zusammen mit der Gemeinde und dem Städtebauförderprojekt "Soziale Stadt" organisiert. Es gab diverse Spielstationen für die ganze Familie, am Nachmittag spielte eine gemischte Fußballmannschaft aus den Taufkirchener Sportvereinen gegen den FC Ukrajina München.

Als am Ahornring der Bau der neuen Grundschule am Wald begann, fiel der langjährige Sportplatz dort weg. Um diesen zu kompensieren, den steigenden Bedarf der Vereine zu decken und die Integration weiter voranzubringen, beantragte die Gemeinde damals Fördermittel für einen Kunstrasenplatz am Postweg. Tatsächlich flossen rund 700 000 Euro nach Taufkirchen. Der Platz wurde im November 2020 fertiggestellt, konnte damals aber wegen der Pandemie nicht eröffnet werden.

Förderung gab es nicht nur für die Baukosten, sondern auch für sozialintegrative Maßnahmen, die in den nächsten Jahren unter Beteiligung der Sportvereine umgesetzt werden. "Der neue Kunstrasenplatz am Postweg soll nicht nur den sportlichen Aktivitäten dienen, sondern auch als interkulturelle Begegnungsstätte für beide Ortsteile", betont Bürgermeister Ullrich Sander laut einer Pressemitteilung der Gemeinde.