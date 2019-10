Das "Offene Kinderzimmer" des Mütter- und Familienzentrums der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen veranstaltet am Freitag, 11. Oktober, ein großes Kürbissuppe-Essen, passend zum Start in den Herbst. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen. Los geht es um 16 Uhr am Ahornring 119. Angeboten werden auch Kaffee und Kuchen. Außerdem werden Drachen gebastelt und bemalt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.