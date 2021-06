Arme Menschen aus Taufkirchen brauchen für Kurse der dortigen Volkshochschule weiterhin bloß einen symbolischen Euro zu bezahlen. Wie der Gemeinderat einstimmig beschlossen hat, wird das Programm mit dem Namen "Bildung für alle" bis 2023 verlängert. Hierfür werden in den kommenden zwei Jahren jeweils 3000 Euro im Haushalt eingestellt. Im Februar 2019 hatte der Gemeinderat erstmals entschieden, Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger von den Gebühren ermäßigungsberechtigter VHS-Kurse weitgehend zu befreien. Zudem beschloss das Gremium, dass nach einem zweijährigen Testzeitraum eine Evaluierung des Angebots stattfinden solle. "Doch dann kam Corona", sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) im Gemeinderat. In der Folge musste das Gros der VHS-Kurse gestrichen werden, was es so gut wie unmöglich machte, die Akzeptanz des Angebots zu bewerten. Daher sprach sich der Gemeinderat für eine Neuauflage des Programms aus. Nach Ablauf der zweijährigen Testphase soll dem Sozialausschuss über die Resonanz berichtet werden.