21. Februar 2019, 21:35 Uhr Taufkirchen Kostenlose Babysprechstunde

Das Baby ist da, und jetzt? Was kann ich zufüttern? Welche Impfung ist nötig? Warum weint mein Kind? Sämtliche Fragen können Eltern am Donnerstag, 28. Februar, in der kostenlosen Babysprechstunde klären. Diese findet von 9.30 bis 11.30 Uhr unter der Leitung von Kinderkrankenschwester Yvonne Grießhammer wieder im Familienzentrum des Integra-Vereins statt. Vor oder nach der Sprechstunde können sich Mütter und Väter beim Frühstück im offenen Treff "Kaffee Kunterbunt" austauschen. Ebenso hat der Kinder-Secondhand-Laden des Familienzentrums geöffnet.