Frauenpower for Peace: Der Grünwalder Chor "Independent Women" wird beim Friedenskonzert in Taufkirchen mitwirken.

Von Udo Watter, Taufkirchen

Auf dem Konzertplakat ist eine Friedenstaube zu sehen, mit einem Olivenzweig im Schnabel. Hintergrund der Symbolik? Dem Zweig brachte laut biblischer Überlieferung die Taube mit, die Noah am Ende der Sintflut aus seiner Arche aussandte: Mit ihrer Rückkehr kündigte sie nicht nur das Ende der Katastrophe, sondern auch den kommenden Frieden an, den Gott nun mit der Welt geschlossen hatte.

Von Frieden auf der Welt sind wir gerade mal wieder sehr weit entfernt, aber das bedeutet ja nicht, dass man dieser menschengemachten Katastrophe nichts entgegensetzen könnte: Das Solidaritätskonzert für die Ukraine, das am Sonntag, 13. März im Kultur-und-Kongresszentrum Taufkirchen stattfindet, wird jedenfalls nicht nur mit Plakaten und Flyern beworben, die eine Taube ziert, sondern die Protagonisten dort werden quasi die ganze musikalische (und lyrische) Klaviatur des Friedenssehnsucht und der Hoffnung auf eine bessere Welt rauf- und runterspielen. Erklingen werden internationale Friedenslieder, Antikriegs-Gedichte, Rock- und Pop-Songs, aber auch ukrainische und litauische Volkslieder und Chopins Revolutionsetüde, die der polnische Komponist 1831 geschrieben hatte, nachdem er von der Einnahme Warschaus durch russische Truppen erfahren hatte.

Spielen wird sie Claus Blank, der langjährige Leiter der Musikschule Taufkirchen, der inzwischen in Polen lebt - und die Idee zu dem Konzert hatte. Bei Michael Blume, dem Leiter des Kulturzentrums stieß er damit auf offene Ohren. Der stellt nicht nur Bühne und Infrastruktur zur Verfügung, sondern gewann auch Landrat Christoph Göbel als Schirmherrn - der antwortete auf seine Anfrage innerhalb von drei Minuten. "Er hat ganz schnell zugesagt. Es freut mich, dass so viele dahinter stehen", erklärt Blume. Neben Göbel fungiert auch Taufkirchens Bürgermeister Ullrich Sander als Schirmherr, zudem füllte sich die Liste der Bühnenkünstler schnell: Claus Blank obliegt neben dem pianistischen Part die Gesamtleitung, unterstützt wird er von seinem häufigen Bühnenpartner Herbert Hanko. Der Schauspieler moderiert und trägt Gedichte von Brecht, Tucholksky und Eric Fried vor, dazu das berühmte Antikriegslied "Sag mir wo die Blumen sind" (Max Colpet/Marlene Dietrich).

Detailansicht öffnen Initiator Claus Blank (links) und Herbert Hanko bei einem Auftritt in Taufkirchen. (Foto: Roland Altmann)

Große Gefühle im Zeichen des Friedens wollen am Sonntag auch Chöre aus Taufkirchen und Grünwald erwecken: Das Vokalensemble "Independent Women" der Musikschule Grünwald wird unter der Leitung von Elisabeth Daiker etwa John Lennons "Imagine" von John Lennon singen. Auch Bob Dylans "Blowing In The Wind" und "Hope" von Johannes Oerding steht auf dem Programm. Die Rockband der Musikschule Taufkirchen trägt mit "War" von Bruce Springsteen und "Wind Of Change" der Scorpions rockigere Töne bei. Die Lehrerin und Chorleiterin Ilona Seufert wird mit Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Taufkirchen ebenfalls klangvolle Emotionen entfalten. Die Unterbiberger Hofmusik, die nicht nur gerne musikalische Grenzen überschreitet, sondern als viel gereistes Ensemble auch für die Freundschaft der Kulturen steht, ist ebenfalls mit dabei.

Freuen darf sich das Publikum auch auf die beiden Tenöre Gintaras Vysniauskas aus Litauen und Wasyl Bil aus der Ukraine: Sie sind Mitglieder im Chor der Bayerischen Staatsoper und werden Volkslieder aus ihren Heimatländern singen. Der Eintritt zum Konzert, Beginn 16 Uhr, ist frei, die Initiatoren um Blank und Blume bauen freilich auch so auf die Unterstützung der Besucher. "Wir hoffen auf üppige Spenden für die humanitäre Hilfe in der Ukraine", sagt Blume. Eventuell werden noch weitere Protagonisten bei der mehrstündigen Veranstaltung im Geiste des Friedens mitwirken. Um aus Springsteens "War" (original geschrieben 1969 von Norman Whitfield und Barret Song) zu zitieren: "War. What is it good for? Absolutely nothing" - "Der Krieg. Wozu ist er gut? Zu absolut nichts."

Das Solidaritätskonzert "Gemeinsam für Frieden für die Ukraine" ist am Sonntag, 13. März im Kultur-und-Kongresszentrum Taufkirchen. Beginn 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.