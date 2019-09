Wenn man neu in eine Gemeinde zieht, fühlt man sich manchmal einsam, da man noch nicht die Gelegenheit hatte, neue Kontakte zu knüpfen. Um das zu ändern, hat das "Kaffee Kunterbunt" in Taufkirchen einen offenen Treff organisiert. Der Ort der Begegnung findet montags von 14.30 bis 17.15 Uhr, am Dienstag von 8.30 bis 11.15 Uhr und von 14.30 bis 17.15 Uhr sowie von Mittwoch bis Freitag zwischen 8.30 und 11.15 Uhr im Integra-Haus der Familie am Postweg 8 a statt. Für Kinder ist eine Spielecke vorhanden. Weitere Informationen gibt es unter www.integra-hachinger-tal.de.