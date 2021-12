Im kommenden Frühjahr wird an der Baustelle am Riegerweg in Taufkirchen, wo die Gemeinde 44 Mietwohnungen errichtet, das Richtfest gefeiert - zu einem Zeitpunkt, an dem das Gebäude ursprünglich schon bezogen sein sollte. Zumindest hatte das Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos) noch beim symbolischen Spatenstich Anfang 2020 gehofft, doch seither ist das Projekt aus verschiedenen Gründen ausgebremst worden. Zuletzt hätten Material- und Personalengpässe zu Verzögerungen geführt, sagt Sander. "Das ist das gleiche Problem, das derzeit auf allen Baustellen herrscht."

Dabei werden die kommunalen Wohnungen angesichts weiter steigender Mietpreise dringend benötigt. Nach Angaben des Rathauses sollen dereinst vor allem Erzieherinnen, Pflegekräfte und Gemeindebeschäftigte in das neue Gebäude einziehen, das sich direkt neben dem Edeka-Supermarkt westlich der Tegernseer Landstraße befindet. Wer dabei genau zum Zug und somit in den Genuss von vergleichsweise günstigen Mieten kommen wird, soll ein Kriterienkatalog regeln. Ein Entwurf dafür liege bei einer Kanzlei zur anwaltlichen Prüfung, sagt der Bürgermeister. Danach werde der Gemeinderat die endgültige Fassung beschließen.