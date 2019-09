Was bewegt die Jugendlichen, die jede Woche bei "Fridays for Future" für ein besseres Klima demonstrieren? Für Mittwoch, 25. September, lädt die Volkshochschule Taufkirchen um 19.30 Uhr zum generationsübergreifenden Gespräch ein. Außer Schülern, die sich im Großraum München in der Klimabewegung engagieren, ist Martin Herrmann zu Gast. Der Mediziner ist einer der Mitbegründer von "Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit". In einem Kurzvortrag erläutert er die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels. Anschließend soll darüber diskutiert werden, wie der Sprung vom Wissen zum Handeln gelingt. Die Veranstaltung findet in der VHS Taufkirchen, Ahornring 121, statt. Weitere Informationen gibt es unter 089/6145140 und unter www.vhs-taufkirchen.de.