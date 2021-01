Die Volkshochschule Taufkirchen bietet einen Vortrag an, bei dem man sein Englisch trainieren und zugleich Wissenswertes über die dramatischen Veränderungen des Klimas erfahren kann. Der gebürtige US-Amerikaner, Geowissenschaftler und geschulter Referent der Al-Gore-Stiftung "The Climate Reality Project", Ruben Hernandez, präsentiert bei dem Online-Vortrag in englischer Sprache am Donnerstag, 21. Januar, 19.30 Uhr, die Faktenlage zum Klimawandel und geht auf die aus der Erderwärmung resultierenden Konsequenzen ein. Im Anschluss kann diskutiert werden. Die Gebühr für den Vortrag beträgt sechs Euro. Anmeldungen sind möglich über www.vhs-taufkirchen.de, per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de oder telefonisch unter der Nummer 089/614 51 40.