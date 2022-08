Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Im neuen Schuljahr wird die Gemeinde Taufkirchen voraussichtlich allen Eltern mit Bedarf einen Platz für ihren Nachwuchs in Krippe, Kindergarten und nachschulischer Betreuung anbieten können. Diese gute Nachricht, die Hauptamtsleiterin Martina Kraft im Gemeinderat verkündete, hat jedoch zwei Haken. Nummer eins ist der Personalmangel in vielen Einrichtungen, der dazu führt, dass wohl auch im September etliche eigentlich vorhandene Plätze nicht belegt werden können. Der zweite Haken ist der Blick in die Zukunft. Denn angesichts des steigenden Bedarfs, dem Zuzug junger Familien und dem nahenden Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung stehe die Gemeinde unter Zugzwang, sagte Kraft. "Ich denke, dass wir, ohne etwas Neues zu bauen, wahrscheinlich nicht weiterkommen."

Bevor es um mögliche Lösungsansätze ging, legte die Hauptamtsleiterin dem Gemeinderat zunächst die aktuelle Situation dar. Demnach habe es die Kommune geschafft, ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen - unter anderem durch die Akquise neuer Tageseltern sowie einer zusätzlichen Gruppe im Awo-Kinderhort Baumhaus, die jedoch nur bis 2024 genehmigt sei. Ein dauerhaftes Problem sei die stark sanierungsbedürftige Kita Wawuschel am Postweg, sagte Kraft. Zeitweise habe man diese Einrichtung komplett auslagern müssen; aktuell sei dort aufgrund von Bauarbeiten eine Gruppe geschlossen.

Vor Herausforderungen stellten die Gemeinde jedoch vor allem die steigenden Betreuungsquoten, sagte Martina Kraft. So würden heuer 80 Prozent der Taufkirchner Eltern ihre ein- bis dreijährigen Kinder in die Krippe schicken - im Vergleich zu 69 Prozent im Vorjahr. Ebenso schnellten die Zahlen bei der nachschulischen Betreuung nach oben: von 80 auf 92 Prozent im Sprengel der Dorfschule und von 69 auf 79 Prozent im Bereich der Grundschule am Wald. Hinzu kämen auch die vielen zugezogenen Kinder in den Neubaugebieten, etwa am Riegerweg, so Kraft. Und auf all diese Entwicklungen müsse die Gemeinde reagieren.

Bei einer Klausurtagung will der Gemeinderat Lösungen finden

Wie? Darüber will der Gemeinderat bei einer Klausurtagung im Herbst diskutieren. Als Grundlage wird dem Gremium dabei die "Ideenkiste" des Rathauses dienen. Sie umfasst im Bereich der Kinderbetreuung beispielsweise einen Neubau für die Kita Wawuschel - entweder am aktuellen Standort oder auf dem Gelände der Tennisplätze am Postweg. Zudem gibt es Überlegungen für einen Sportkindergarten im Sportpark sowie für neue Einrichtungen am Riegerweg oder im Bahnhofsquartier. Und im Schulbereich steht auf der Liste des Rathauses eine Vergrößerung der Dorfschule ganz oben - entweder durch eine Aufstockung des Gebäudes oder eine Erweiterung.

Für Letzteres sprach sich Alfred Widmann (SPD) aus - auch weil eine Aufstockung im laufenden Betrieb herausfordernd sei. Er plädierte zudem für eine neue Kita am Riegerweg, die auch David Grothe forderte. Der Grünen-Sprecher regte zudem an, dieses Projekt und den Neubau der Kita Wawuschel schon jetzt anzugehen und nicht bis zum Oktober zu warten. Derweil mahnte Paul Haberl (CSU), dass nicht nur das Wawuschel-Gebäude einer Sanierung bedürfe, sondern auch der Kindergarten St. Johannes. "Das ist genauso eine Katastrophe", sagte Haberl. Und Herbert Heigl (SPD) monierte, dass in der Ideenkiste ein Neubau der Dorfschule fehle - an einem anderen Standort, "den ich mir gut am Riegerweg vorstellen könnte", so Heigl.