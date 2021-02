Kindern klare Grenzen zu setzen, können Eltern bei einem Online-Vortrag des Familienstützpunkts Taufkirchen am Dienstag, 16. Februar lernen. "Oft scheuen Eltern die echte Auseinandersetzung mit dem Kind", sagt die Referentin Anke von Skerst, Kommunikationstrainerin und selbst Mutter von drei Kindern. "Es ist schwer, Wut, Aggression und den Ärger auszuhalten. Man fühlt sich als Eltern schlecht, manchmal auch ungeliebt." Hier setzt ihr Vortrag an. Skerst erklärt unter anderem, wie Mütter und Väter auch bei Kleinkindern in der Praxis klar und verbindlich bleiben können und ob größere Kinder Regeln mitgestalten dürfen. Der Vortrag dauert von 20 bis 21 Uhr, im Anschluss gibt es Gelegenheit zum Austausch. Wer sich bis 15. Februar per E-Mail an a.skerst@t-online.de anmeldet, erhält einen kostenlosen Zugangslink. Nähere Informationen unter www.familienstuetzpunkt-taufkirchen.de.