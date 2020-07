Kinder, die Lust auf Zirkus haben, sollten sich jetzt für das Zirkusprojekt "Ki-ma-Zi" anmelden. Es läuft diesmal am Sport- und Freizeitpark am Köglweg von 27. bis 31. Juli und von 3 bis 7. August täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr. Mittagessen und kleine Zwischenmahlzeit sind inklusive. Außer Zirkus sind auch Moderation und Schattentheater im Angebot. Am Schluss gibt es eine Galavorstellung, wo die kleinen Artisten dann zeigen können, was sie alles gelernt haben. Anmeldebögen gibt es unter www.rioartistik.de, telefonische Infos unter 0176/84 32 77 30.