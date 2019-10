Am Ende brandet sogar kurz Applaus auf unter den wenigen Fußballern, die an diesem Abend in die Gemeinderatssitzung gekommen sind. Soeben hat sich das Gremium für den Umbau des Fußballplatzes am Postweg in ein Kunstrasenfeld ausgesprochen - nach monatelanger Diskussion. Der Gemeinderat hatte es 2018 zunächst abgelehnt, Fördermittel zu beantragen, ehe er sich doch um einen Zuschuss bewarb - erfolgreich, weshalb nun mehr als 700 000 Euro zur Verfügung stehen. Zuletzt drehte sich die Debatte noch um die Beschaffenheit des Feldes. Jetzt hat sich der Gemeinderat für einen Platz ohne Füllmaterial entschieden, was geschätzte 900 000 bis 1,1 Millionen Euro kosten wird.

Die gewählte Bauweise unterscheidet sich von den meisten Kunstrasenfeldern, da diese neben Plastikhalmen auch auf kleine Kunststoffkörner setzen, die auf den Boden gestreut werden und ihn federnder machen sollen. Dieses sogenannte Granulat steht in der Kritik, weil es seinen Weg in die Umwelt findet - ein Punkt, der auch viele Taufkirchener Gemeinderäte beschäftigte. Sie beschlossen nun, auf eine granulatlose Lösung zu setzen, wie es sie in Penzberg seit 2013 gibt. Dort habe man für zwei Kunstrasenplätze knapp fünf Millionen Euro bezahlt, sagte Josef Siegert, der sich im Penzberger Rathauses um die Felder kümmert und den Taufkirchener Gemeinderäten von seinen Erfahrungen berichtete. "Es hat sich gelohnt", sagte er. "Wir sind alle begeistert von den Plätzen."

Ganz und gar nicht begeistert waren die Vertreter der Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT), die gegen den Beschluss stimmten. "Ich finde es unglaublich, dass wir uns in Zeiten von Klimawandel und Umweltverschmutzung über elf Tonnen Plastik in den Ort holen und damit ein Naturgebiet mit über 7000 Quadratmetern zerstören - ohne irgendwelche Not", kritisierte Renate Meule. Und ihre ILT-Fraktionskollegin Beatrice Brückmann ergänzte mit Blick auf die Kosten: "1,1 Millionen Euro. Da haut's mir echt den Schalter raus." Demgegenüber verwies Christiane Lehners (CSU) auf die Nöte der örtlichen Fußballvereine SV/DJK, SV Inter und EHC Taufkirchen. Deren Bedarf an mehr Trainings- und Spielzeiten ist unbestritten und hat sich zuletzt sogar noch verschärft, da das Feld am Ahornring infolge des Grundschulneubaus nicht mehr zur Verfügung steht. "Wir brauchen den Platz", sagte auch Michael Lilienthal von den Freien Wählern. Und in Replik auf die Aussagen der ILT-Gemeinderätinnen fügte er hinzu: "Ich kann es nicht ganz ernst nehmen, wenn das Weltklima plötzlich von unserem Kunstrasenplatz abhängen soll."

Derweil hätten die Grünen für das geplante Feld, dem eine Lebensdauer von 13 bis 15 Jahren prognostiziert wird, gerne ein dokumentiertes Recycling gehabt. Einen entsprechenden Antrag von Gabi Zaglauer-Swoboda hatte der Gemeinderat in seiner vorangegangenen Sitzung angenommen. Jedoch habe man diesen Auftrag nicht erfüllen können, sagte Bauamtsleiter Stefan Beer, da man keine Firma gefunden habe, die eine solche Entsorgung gewährleiste. "Da wird momentan noch dran geforscht." Gabi Zaglauer-Swoboda wollte das aber nicht hinnehmen: "Und dann verkaufen wir den Platz einfach nach Kroatien", ärgerte sie sich. Ihre Grünen votierten letztlich mit der ILT gegen den Beschluss, wurden jedoch von CSU, SPD und FW überstimmt. "Wir haben so lange über das Thema diskutiert", sagte Matteo Dolce (SPD). "Jetzt bin ich dafür, dass wir Gas geben."