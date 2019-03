31. März 2019, 21:52 Uhr Taufkirchen Kettenreaktion mit Verletzten

Einen verhängnisvollen Fehler hat ein 35-jähriger Münchner am Samstag in Taufkirchen gemacht. Gegen 11.05 Uhr wollte er mit seinem Auto von der Brunnthaler Straße nach links zur Autobahnauffahrt abbiegen. Zur gleichen Zeit kam ihm eine 29-Jährige aus dem südlichen Münchner Landkreis entgegen. Die Ampel war aus bisher ungeklärten Gründen nicht in Betrieb und der Münchner rammte das entgegenkommende Auto. In der Folge stieß er mit dem Mofa eines 16-Jährigen zusammen, während die 29-Jährige mit ihrem Auto gegen einen Ampelmast prallte. Umher fliegende Fahrzeugteile trafen den Porsche eines 33-Jährigen, der an der Einmündung der Autobahnabfahrt wartete. Die junge Frau und ihr 39-jähriger Beifahrer wurden verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den 35-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.