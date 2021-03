Die Gemeinde Taufkirchen hat den Antrag eines Bauwerbers abgelehnt, der die Gewerbeflächen in zwei Häusern direkt am S-Bahnhof in Wohnraum umwandeln wollte. Die beiden Gebäude befinden sich in der Straße Am Bahnsteig und beheimaten aktuell unter anderem eine Zahnarztpraxis und eine Fahrschule. Die für eine Umwandlung in Wohnraum notwendigen Befreiungen seien "nicht vertretbar", sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos) im Bauausschuss des Gemeinderats. "Und angesichts der Entwicklungen am Bahnhof wäre das auch nicht zielführend." Sander meint damit den laufenden Ideenwettbewerb für eine Umgestaltung des historischen Bahnhofsgebäudes sowie zweier Nebengebäude, die allesamt im Besitz der Gemeinde sind. Sollten diese Entwicklungen einmal abgeschlossen sein, so der Rathauschef, "dann werden das heiß begehrte Gewerbeflächen werden". Der Ausschuss stimmte einmütig gegen die beantragte Umnutzung.