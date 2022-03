Betreiber von Praxen in der Eschenpassage fordern das Rathaus in einem Brandbrief zum Handeln auf. Sie warnen davor, dass Taufkirchen bei der ärztlichen Versorgung bald Abstriche werde machen müssen - wenn Praxen wegziehen.

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Der Taufkirchner Gemeinderat erwägt eine Bebauung der Kegelfelder und fasst damit den größten Zankapfel im Ort in den vergangenen Jahrzehnten wieder an. Konkret geht es um die Errichtung eines Ärztehauses in der nordwestlichen Ecke des weitläufigen Areals am Bahnhof - und zwar als neue Heimat für jene Praxen, Apotheken und Gesundheitshäuser, die aktuell in der Linden- und Eschenpassage beheimatet sind. Denn dort seien die Zustände auf Dauer nicht mehr tragbar, so schildern es die Medizinerinnen und Mediziner in einem Brandbrief ans Rathaus. Darin plädiert das "Gesundheitsnetz Taufkirchen" - ein Zusammenschluss von einem Dutzend Praxen, Apotheken und Gesundheitsbetrieben - für den Neubau eines Ärztehauses östlich der Bahngleise als "optimale Lösung".

Wie eine solche Teilbebauung der Kegelfelder aussehen könnte, hat die Gemeinde von einem Architekten entwerfen lassen. Seine Pläne sehen ein Ärztehaus samt einer Reservefläche für eine spätere Erweiterung parallel zur Bahnlinie vor. Die Erschließung ist demnach über eine neue Straße geplant, die vom westlichen Ende der Bahnhofsstraße abzweigen würde. Im Weiteren umfasst der Entwurf drei bis vier Doppelhäuser im Norden des Areals - mutmaßlich, um die dortigen Grundstückseigner zum Mitmachen zu bewegen. Diese wären laut dem Rathaus mit einer solchen Teilbebauung der Kegelfelder einverstanden; das hätten sie in Vorgesprächen signalisiert.

Detailansicht öffnen Taufkirchen aus der Luft vor ein paar Jahren: In der Mitte das freie Gelände, die Kegelfelder, könnte in einer Teilbebauung Standort des Ärztehauses werden. (Foto: Claus Schunk)

Beschlossen ist der Bau eines Ärztehauses an dieser Stelle aber noch lange nicht. Vielmehr hat der Gemeinderat zwar entschieden, die Pläne zu unterstützen. Zugleich aber soll auch das Gelände am Oberweg im Norden von Taufkirchen als möglicher Standort geprüft werden. Im Weiteren - auch das beschloss der Gemeinderat einstimmig - wird das Rathaus bei dem Unternehmen Rock Capital anfragen, das mehrere Grundstücke westlich der Bahngleise besitzt, ob sich dort ein Ärztehaus situieren lasse. In jenem Gebiet sind ohnehin umfassende Änderungen geplant, deren Leitlinien in der Gemeinderatssitzung an diesem Donnerstag vorgestellt werden. Dann geht es um das sogenannte "Quartier am Bahnhof" - jenes zehn Hektar große Areal, für das die Gemeinde drei Stadtplanungsbüros mit der Erstellung eines Konzepts beauftragt hat.

Westlich der Gleise ließe sich ein Ärztehaus "deutlich schneller realisieren", gab sich Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) überzeugt. Schließlich gebe es für die Kegelfelder aktuell weder eine Planung noch eine Erschließung; zudem sei eine Bebauung dieses Gebiets "historisch gesehen schwierig". Auch Peter Hofbauer (Freie Wähler) warnte: "Ich würde nur ungern eine vernünftige Planung mit Schnellschüssen verbauen." Er sprach sich für eine Prüfung des Standorts am Oberweg aus, wo bereits ein Praxiszentrum geplant sei. "Da könnten mehr Synergien entstehen. Und es wäre einfacher und schneller zu realisieren", so Hofbauer. Derweil ließ Alfred Widmann (SPD) Sympathien für ein Ärztehaus auf den Kegelfeldern erkennen: "Wenn wir das machen, haben wir einen längeren Horizont - aber einen sichereren Horizont."

Dass bei der Frage nach der Zukunft der Praxen in den Passagen die Zeit dränge, unterstrich Oliver Groll, der mit Stephanie Rampp eine Hausarztpraxis in der Eschenstraße betreibt. "So, wie es da läuft, wird es nicht mehr lange gehen", betonte er in Richtung Gemeinderat. Dem Mediziner zufolge hat sich der Zustand der dortigen Gebäude sehr verschlechtert. Der Besitzer, die Firma Rock Capital, verzichte seit Jahren auf Modernisierungen und verweise dabei stets auf eine baldige Sanierung oder den Neubau der Passagen. Zudem würden mehrere Mietverträge in den nächsten Jahren auslaufen, sagte Groll. "Und ob die wirklich wie versprochen verlängert werden, ist fraglich." Besonders schwierig für die Ärztinnen, Optiker, Apotheker und Physiotherapeutinnen sei "die fehlende Planungssicherheit und Zukunftsaussicht", heißt es in ihrem Brandbrief.

"Es muss sich schnell etwas ändern, sonst werden Ärzte abwandern oder die Versorgung der Patienten nicht mehr vollumfänglich gewährleistet sein." Laut Oliver Groll gibt es bereits einen Investor, der ein Ärztehaus auf den Kegelfeldern bauen würde. "Das ist jemand, der mehrere Ärztezentren im Münchner Umland managt. Und das wäre ein Vermieter, den wir sehr begrüßen würden."