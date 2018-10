7. Oktober 2018, 21:50 Uhr Taufkirchen Kaufmännische Fähigkeiten

Am Dienstag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr veranstaltet Die Volkshochschule lädt zu einem Informationsabend über ihr Online-Weiterbildungsprogramm für kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen. Dieser findet am Dienstag, 9. Oktober, von 19. 30 Uhr an im Raum 3.1 in der Volkshochschule am Ahornring 121 statt. Die Kurse sind Teil eines bundesweit einheitlichen Kurs- und Zertifikatssystem, Abschlüsse können in Buchführung, Finanzbuchführung, Controlling, Lohn und Gehalt und Personalwirtschaft gemacht werden.