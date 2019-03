8. März 2019, 22:12 Uhr Taufkirchen Jugendliche besprühen Brücke

Kunst liegt im Auge des Betrachters. Die Schriftzüge, mit denen drei Jugendliche am Donnerstagabend die Autobahnbrücke in Taufkirchen verziert haben, wollte die Polizei aber beim besten Willen nicht als künstlerischen Ausdruck gelten lassen. Auf den Hinweis eines Passanten hin nahmen Streifenbeamte drei Schüler aus dem Landkreis im Alter von 13 und 14 Jahren fest und mit auf die Dienststelle. Nach Aufnahme ihrer Personalien wurden sie in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Spraydosen, die sie bei sich hatten, waren eindeutig den Schriftzügen zuzuordnen. Der Sachschaden an der Brücke beläuft sich laut Polizei auf mehrere Hundert Euro.