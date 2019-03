14. März 2019, 21:58 Uhr Taufkirchen Jugendbürgerversammlung

Drei Fraktionen im Taufkirchner Gemeinderat möchten das Ohr näher am Puls der Jugend haben und in Erfahrung bringen, was den Nachwuchs bewegt. Nach mehr als fünf Jahren Diskussion veranstalten SPD, Grüne und FDP nun gemeinsam die erste Jugendbürgerversammlung, bei der die Teilnehmer ihre Wünsche und Ideen für die Gemeinde vortragen können. Alle Taufkirchener zwischen 16 und 26 Jahren sind dazu für Mittwoch, 20. März, in den kleinen Saal des Kultur- und Kongresszentrums eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Bei kostenloser Pizza und Getränken bietet sich die Gelegenheit, mit jungen Politikern der Parteien über politische und gesellschaftliche Themen aus Taufkirchen und der Welt zu diskutieren.