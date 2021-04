Inmitten der Pandemie und all ihrer Beschwernisse für Sportvereine bereitet dem SV-DJK Taufkirchen vor allem eine Zahl Sorgen: 14 Prozent - so groß ist der Mitgliederschwund in der Altersgruppe unter 13 Jahren. "Keine schöne Entwicklung" sei das, konstatierte Geschäftsführer Sebastian Gallus bei der Delegiertenversammlung des größten Vereins in der Gemeinde, die aufgrund der aktuellen Corona-Lage virtuell stattfand. Ein Grund für den überproportionalen Mitgliederrückgang bei Kindern sei die Tatsache, dass die vielen Online-Angebote des SV-DJK bei Jüngeren weniger gut ankämen, teilt der Verein mit. "Außerdem brauchen Kinder, noch mehr als Erwachsene, die sozialen Kontakte."

Insgesamt zählte der Klub Anfang April 2759 Mitglieder - gut sechs Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Positiv sei anzumerken, dass die Zahl der Austritte in den 14 Pandemie-Monaten unter dem Schnitt der vorangegangenen Jahre gelegen habe, sagte Präsident Michael Schaub, der wie das gesamte Präsidium wiedergewählt wurde. Dass die Mitgliederzahl dennoch zurückging, liege an den fehlenden Neueintritten. Beim Blick in die Zukunft betonte Geschäftsführer Gallus: "Die Kinder wieder zurück zum Sport zu bringen, die Begeisterung für Bewegung wieder zu erwecken und soziale Kontakte wieder zu ermöglichen, das wird unsere Hauptaufgabe in der kommenden Zeit sein." Bis dahin setzt der Verein alles daran, trotz geschlossener Hallen und gesperrter Sportplätze möglichst attraktive Angebote zu machen. Neben dem regelmäßigen Online-Training mehrerer Abteilungen zählen dazu auch spezielle Aktionen - etwa Fitness-DVDs für Senioren, ein E-Sport-Turnier oder das Programm "Sieben Tage - sieben Ideen" für Familien im Lockdown.

So schwierig das Corona-Jahr 2020 für den Verein war, so erfreulich sieht die finanzielle Bilanz aus. Der Klub habe sogar einen kleinen Überschuss von 7500 Euro erwirtschaftet, berichtete Schatzmeister Horst Fey.