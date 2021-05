Es ist ein zähes Ringen mit Skeptikern auf beiden Seiten gewesen, doch im März 2000 war es so weit: Aus dem SV Taufkirchen und der DJK Taufkirchen wurde offiziell der SV-DJK Taufkirchen - heute mit circa 2700 Mitgliedern der größte Verein der Gemeinde. Diese Fusion vor 20 Jahren sowie die Eröffnung des Sport- und Freizeitparks vor 25 Jahren sollte heuer eigentlich groß gefeiert werden; geplant war ein Jubiläumsfest Mitte Juli mit bis zu 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Doch nun hat der Klub die Geburtstagssause um ein Jahr verschoben - wegen der Pandemie. "Auch in Absprache mit der Gemeinde haben wir entschieden, dass so ein Fest in der aktuellen Situation keinen Sinn macht", sagt Sebastian Gallus, der Geschäftsführer des SV-DJK. Zudem sei zu befürchten gewesen, dass der Verein die hohen Corona-Auflagen für eine solche Veranstaltung nur schwerlich hätte erfüllen können. Nun soll das Jubiläumsfest also im Juli des nächstens Jahres stattfinden. Dann werden alle Abteilungen des Vereins einen großen Mitmach-Parcours im Sportpark aufbauen; zudem wolle man die örtliche Gastronomie beteiligen, sagt Gallus. "Wir machen das Jubiläumsfest lieber nächstes Jahr - und dafür dann ganz groß."