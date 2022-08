Der berühmte Katzensprung zum Gardasee, zu dem der italophile Münchner quasi jedes dritte Wochenende ansetzt - er ist manchmal gar nicht so kurz, wie behauptet. Vor allem, wenn man mit den anderen Sehnsüchtigen im Stau steht und im Auto weichgekocht wird wie Pasta, die zu lange im Topf war. Um dem Gefühl der Italianità näher zu kommen, bedarf es ohnehin gar nicht immer der Reise über die Alpen. Die Gemeinde Taufkirchen hat zwar keinen türkisblauen Lago zu bieten und besticht auch nicht durch Grande Bellezza, aber mit ein bisschen Ambition und Finesse entfaltet sich auch dort das entsprechende Flair: Unter dem Motto "La Notte Italiana" will das Kultur-und Kongresszentrum am Freitag, 16. September, eine "Sinnesreise" in das Land, wo die Zitronen blühen, herbeizaubern.

Der versprochene Angriff auf die Sinne erfolgt mittels musikalischer und kulinarischer Verführungen: Das dem Taufkirchner Kulturzentrum angeschlossene Wirtshaus Zinners serviert ein italienisches Fünf-Gänge-Menü, das von Opernmusik flankiert wird. Ein Ensemble aus sechs Instrumentalisten und zwei Sängern, darunter die schwedische Sopranistin Thérèse Wincent, wird bekannte Arien und Duette aufführen - unter anderem aus Verdis "La Traviata", Bellinis "Norma", Puccinis "Tosca" und Mozarts "Don Giovanni". Der kulinarisch-musikalische Abend kostet 78 Euro. Eine Tischreservierung ist möglich über info@zinners.de oder Telefon 089/122 62 500, weitere Informationen gibt es über https://kulturzentrum-taufkirchen.de.