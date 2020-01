Einen Infoabend über die Möglichkeiten erneuerbarer Energien für Gemeinde und Verbraucher veranstalten die Taufkirchner Grünen am Dienstag, 14. Januar. Interessierte werden dabei von 17 Uhr an durch die Bioenergieanlage in Taufkirchen geführt. Weiter geht es um circa 19 Uhr mit einem Infostand der Energieagentur Ebersberg sowie Vorträgen und Diskussionen. Begleitet werden die Teilnehmer dabei vom ehemaligen dritten Bürgermeister von München, Hep Monatzeder, von Taufkirchens Bürgermeisterkandidat der Grünen, David Grothe, sowie von Landratskandidat Christoph Nadler. Nähere Informationen gibt es unter www.gruene-taufkirchen.de.