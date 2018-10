5. Oktober 2018, 22:15 Uhr Taufkirchen Individuelle Stücke aus Ton

An der Volkshochschule Taufkirchen beginnt am Dienstag, 9. Oktober, ein neuer Töpferkurs für Einsteiger und Fortgeschrittene. Von 18.30 bis 21.30 Uhr können mit Unterstützung der Kursleiterin Regina Millies aus rotem und schwarzem Ton individuelle Stücke geformt werden. Die Werkstücke können im Brennofen des Keramikateliers am Ahornring gebrannt und danach glasiert werden. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es unter der 089/614 51 40 oder info@vhs-taufkirchen.de.