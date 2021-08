Der Landkreis München erweitert sein Impfangebot um eine Drive-in-Impfstation auf dem Gelände der Jochen-Schweizer-Arena in Taufkirchen. Von sofort an kann jeder dort montags und dienstags von 10 bis 17.30 Uhr eine kostenlose Covid-19-Immunisierung erhalten. Es stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Astra Zeneca sowie Johnson & Johnson zur freien Auswahl. Auch Kreuzimpfungen sind möglich. Für Kinder ab zwölf Jahren besteht bei Wunsch und Einverständnis der Eltern ebenfalls die Möglichkeit zur Impfung. Das Impfteam der Johanniter berät unverbindlich. "Ich freue mich, dass wir einen so prominenten Partner wie Jochen Schweizer für unsere Impfkampagne gewinnen konnten", so Landrat Christoph Göbel (CSU). "Impfen muss so einfach wie möglich werden, die Drive-in-Impfung bietet eine hervorragende Möglichkeit." Durch die Lage unmittelbar an der A 8 hätten auch Durchreisende Gelegenheit, sich auf dem Weg in den Urlaub oder dem Nachhauseweg eine Impfung abzuholen.