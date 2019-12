Der Kabarettist Django Asül blickt am Freitag, 3. Januar, in Taufkirchen in den Rückspiegel. In seinem satirischen Jahresrückblick spielt Greta Thunberg ebenso eine Rolle wie Ursula von der Leyen - mit merkwürdigen Wendungen. Die Veranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum beginnt um 19 Uhr. Karten unter www.kulturzentrum-taufkirchen.de.