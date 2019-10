Dem Untermieter wird fristlos gekündigt, ihm wird von Anfang an klargemacht, wer der Stärkere sein wird. Die Rede ist nicht von Mieterstreitereien, sondern von Sylvia Herrgesell und ihrem Brusttumor. Am Mittwoch, 9. Oktober, ist sie von 19.30 Uhr an in der VHS Taufkirchen, Ahornring 121, zu Gast und liest aus ihrem Buch "Der Untermieter muss raus". Die witzigen und skurrilen Situationen, die sie bei verschiedenen Ärzten erlebte, sollen anderen Frauen die Angst vor der Mammographie nehmen und Mut machen, sich dieser Diagnose zu stellen. Der Eintritt kostet sechs Euro, für Inhaber der VHS Vortragskarte ist er kostenfrei. Anmeldung unter 089/614 51 40 oder info@vhs-taufkirchen.de oder www.vhs-taufkirchen.de.