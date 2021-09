Mit Hits wie "Josie", "Über sieben Brücken musst Du gehn", "Sonne in der Nacht" oder "Und es war Sommer" gehört er zu den erfolgreichsten Musikern in Deutschland überhaupt: der 1949 im rumänischen Brașov (Kronstadt) geborene Peter Maffay, der 1963 mit seinen Eltern nach Deutschland auswanderte und auch als Musikproduzent oder Miterfinder des märchenhaften Drachen Tabaluga bekannt ist, hat dabei nach Anfängen als Schlagersänger mehr und mehr zu Rock und Country gefunden. Die Cover-Band "Maffay pur", die am Samstag, 18. September, im Taufkirchner Kultur & Kongress Zentrum gastiert, spielt natürlich die bekannten Hits und verspricht zudem eine großartige Bühnenshow. Hinter der Band verbergen sich professionelle Musiker, die seit vielen Jahren erfolgreich auf Bühnen in Deutschland und Europa unterwegs sind. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Weitere Infos und Karten über www.kulturzentrum-taufkirchen.de oder München Ticket.