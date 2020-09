Vor knapp einem Jahr sind an mehreren Stellen in Taufkirchen vorwiegend junge Menschen mit Klemmbrettern in der Hand am Straßenrand gesessen. Was auf den ersten Blick aussah wie ein Schul- oder Uni-Projekt war eine Verkehrszählung der Planungsgesellschaft Stadt Land Verkehr (PSLV) aus München. Sie soll im Auftrag der Gemeinde ein Verkehrskonzept entwickeln mit "Lösungsvorschlägen zur Verbesserung der Verkehrssituation in Taufkirchen", wie es aus dem Rathaus heißt. Grundlage dafür ist eine umfassende Verkehrsanalyse, die Robert Ulzhöfer von der PLSV nun dem Gemeinderat vorgestellt hat.

Demnach verzeichnet Taufkirchen an mehreren Stellen im Ortsgebiet eine hohe Verkehrsbelastung. So seien auf der Ortsdurchfahrt entlang von Münchner und Tölzer Straße pro Tag fast 10 000 Fahrzeuge unterwegs, berichtete Ulzhöfer - und zwar "umso mehr, je weiter man nach Norden kommt". Eine hohe Belastung weisen auch Lindenring und Ahornallee auf. "Kurz vor der Waldstraße haben wir da die 10 000 Fahrzeuge im Visier", sagte der Verkehrsexperte. "Und das ist für eine Sammelstraße schon sehr viel in einer Gemeinde dieser Größenordnung." Das Gros der Autos im Ort entfalle dabei auf den Durchgangsverkehr. Circa 6000 Fahrzeuge seien "von mindestens Oberhaching bis mindestens Unterhaching" unterwegs, so Ulzhöfer - meist auf der Ortsdurchfahrt, aber auch der Hohenbrunner Weg sei "relativ stark belastet".

Zusätzlich zur Verkehrszählung habe die PSLV auch eine Umfrage an alle Taufkirchner Haushalte verschickt, berichtete Ulzhöfer. Die Rücklaufquote lag bei 17 Prozent. Demnach haben in der Gemeinde knapp zehn Prozent der Haushalte kein Auto, sechzig Prozent eines, 26 Prozent zwei und gut vier Prozent sogar drei oder mehr. Im Schnitt habe jeder Haushalt 1,3 Autos - "und dieser Wert unterscheidet sich auch nicht groß in den einzelnen Wohngebieten", sagte Ulzhöfer. "Erfreulich hoch" sei der Anteil der Taufkirchner, die eine Zeitkarte für den öffentlichen Nahverkehr besitzen - jeder vierte Berufstätige, jeder dritte Schüler und Azubi sowie jeder sechste Rentner. "Solche Zahlen haben wir in Haar, Puchheim oder Ismaning nicht erreicht", sagte der Experte. Innerhalb der Gemeinde würden zwei Drittel aller Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt. Anders sieht es aus, wenn man auch Strecken über die Ortsgrenze hinaus betrachtet: Hier liegt das Auto mit 48 Prozent aller Wege deutlich vor dem Fußmarsch (18 Prozent) sowie Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr (jeweils 17 Prozent.

Die Verkehrsanalyse sei der erste Schritt gewesen, sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). "Jetzt geht es um die Frage: Was können wir besser machen?" Ulzhöfer kündigte an, verschiedene Szenarien aufzuzeigen, wie sich der Verkehr in Taufkirchen bis 2035 entwickeln könnte. Wobei Julius Ammereller (CSU) den Verkehrsexperten darauf hinwies, dass seine Prognose mit circa 20 000 Einwohnern im Jahr 2025 "nicht ganz richtig" sei. "Wenn wir so weiterbauen, wie wir es jetzt tun, dann wird Taufkirchen eher an die 30 000 Einwohner wachsen. Das müsste man berücksichtigen."