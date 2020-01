Die Ferienzeit ist vorbei - und für die Schüler beginnt wieder der Ernst des Lebens. Die Volkshochschule Taufkirchen (VHS) bietet daher wieder von Dienstag, 14. Januar, an Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung etwa in den Fächern Mathematik, Englisch oder auch Rechnungswesen an. Die Kurse finden teils Schulform-übergreifend statt. Durch die Arbeit in Kleingruppen, verspricht die VHS, könne auf aktuelle Fragen eingegangen werden. Abgehalten werden die Kurse einmal wöchentlich an fünf aufeinanderfolgenden Terminen, die Kosten liegen je nach Teilnehmerzahl zwischen 45 und 75 Euro. Anmeldungen sind telefonisch (089/614 51 40) oder auf der Homepage der VHS (www.vhs-taufkirchen.de) möglich.