Hebamme Christina Göldner begleitet beim Verein Integra in Taufkirchen werdende Eltern in familiärer Atmosphäre. Bei sieben Terminen, davon zwei mit Partner, ist Zeit für Körper-, Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen. Es geht darum, sich mental und körperlich zu stärken. In geschützter und vertrauensvoller Atmosphäre können alle Fragen gestellt werden. Der Kurs findet von 16. September bis 28. Oktober jeweils mittwochs von 19 bis 21 Uhr statt, am 22. und 28. Oktober mit Begleitung. Der Kurs kann über die Krankenkassen abgerechnet werden. Anmeldung ist über www.integra-hachinger-tal.de möglich.