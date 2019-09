Das Integra-Haus in Taufkirchen sucht noch Verstärkung bei der Betreuung von Schulkindern. Voraussetzung ist freilich Freude an Kindern. In der Regel einmal pro Woche - oder auch öfter - werden die Kinder im Haus des Sports am Postweg 10 begrüßt, wenn sie aus der Schule kommen, es werden gemeinsam Hausaufgaben gemacht, es wird gespielt, gebastelt und natürlich viel gelacht. Gute Deutschkenntnisse sollten ebenso wie eine gewisse Flexibilität vorhanden sein, die Kernarbeitszeit dauert montags von 12 bis 15.30 Uhr in den hellen Räumen. Wer Interesse hat, kann sich an Anja Kroke, Leiterin des Integra-Hauses, wenden (Telefon: 089/67 97 11 58 10; E-Mail: mittagsbetreuung@integra-hachinger-tal.de).