Im Heimatmuseum Taufkirchen können Besucher am Sonntag, 8. September, zwischen 13 und 17 Uhr die Räumlichkeiten des mehr als 200 Jahre alten Wolfschneiderhofs in der Münchener Straße 12 besichtigen. Das Museumsteam führt durch das Kleinbauernanwesen und zeigt, unter welchen Verhältnissen die Landbevölkerung im 19. Jahrhundert lebte. Außerdem werden alte, hauswirtschaftliche Gerätschaften genauer erklärt und vorgeführt. Zudem beleuchtet das Museumsteam die Entwicklung der Gemeinde Taufkirchen. Neben dem informativen Teil bietet der Förderverein Wolfschneiderhof Kuchen und frischgebrühten Kaffee an. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.