3. März 2019, 21:37 Uhr Taufkirchen Halteverbot bei Schnee

Gemeinde reagiert auf Beschwerden der Feuerwehr

Einen gehörigen Schrecken haben einige Bewohner des Taufkirchner Ortsteils Am Wald bekommen, als Mitarbeiter des Bauhofs kürzlich vor ihren Häusern neue Schilder montierten für ein einseitiges Halteverbot in mehreren Einbahnstraßen. "Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht", sagt etwa Erhard Küst, der in der Platanenstraße wohnt. Diese war von den Verboten ebenso betroffen wie die Akazien- und Kirschenstraße, ein Teil der Ulmenstraße sowie der Südast der Eschenstraße. In dem Gebiet seien Parkplätze ohnehin Mangelware, sagt Küst.

Nun wären dort also die Hälfte der Stellplätze in den Straßen weggefallen - und das bis Ende März dieses Jahres, wie es auf einem Zusatzschild hieß, berichtet Küst, der Vorsitzender der Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) ist, sich in diesem Fall aber als betroffener Anwohner zu Wort melde, wie er betont. "Das hat bei uns in der Straße einen Sturm der Entrüstung ausgelöst."

Dieser flaute aber schon tags darauf wieder ab, als die mobilen Schilder verschwanden und die fest montierten Schilder zugeklappt wurden. Schließlich seien die Verbote von Anfang an nur als vorübergehende Maßnahme gedacht gewesen - und zwar infolge der heftigen Schneefälle, sagt Bauamtsleiter Stefan Beer. Demnach habe sich die örtliche Feuerwehr ans Rathaus gewandt, da ihre Einsatzfahrzeuge wegen der Schneeberge nicht mehr durch die Straßen gekommen seien. Zudem habe auch der Räumdienst des Bauhofs Probleme mit der Durchfahrt gehabt, sagt Beer, der jedoch betont: "Die Schilder sind ausdrücklich nur für die wenigen Tage, an denen wir das brauchen."

Derweil zeigt sich Erhard Küst erleichtert, "dass der Spuk jetzt vorbei ist". Kein Verständnis habe er jedoch für das Vorgehen der Gemeindeverwaltung, sagt er: "Dass die Schilder jetzt aufgestellt wurden, mehrere Wochen nach dem großen Schneefall, ist aus meiner Sicht Schwachsinn."