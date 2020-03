Wer sich schon immer mal ehrenamtlich engagieren wollte, bekommt bald eine Möglichkeit dazu. Die Nachbarschaftshilfe bietet am Dienstag, 17. März, 16 Uhr, in ihrem Haus am Ahornweg 119 in Taufkirchen eine Informationsveranstaltung zur Betreuung von kränkelnden Kindern an. Um berufstätige Eltern und Alleinerziehende zu unterstützen, wird ein häuslicher Betreuungsdienst gesucht. Geboten werden kostenlose Fortbildungen, fachliche Unterstützung und eine Aufwandsentschädigung. Informationen gibt es bei Silke Rönnberg (Telefon 089/666 09 18 38, roennberg@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de).