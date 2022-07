Taufkirchen:Günstiger Wohnraum - nicht für jeden

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Schon jetzt sind im Taufkirchner Rathaus an die 100 Bewerbungen für die 44 gemeindlichen Wohnungen am Riegerweg eingegangen, die voraussichtlich Ende des Jahres bezogen werden können. Noch unbeantwortet ist die Frage, wer den Zuschlag für die Zwei- bis Vier-Zimmer-Appartements erhält, die wegen ihres günstigen Mietpreises von circa zwölf Euro pro Quadratmeter begehrt sind. Eine Antwort soll ein Kriterienkatalog liefern, der aktuell im Rathaus erarbeitet wird. Ein Entwurf dieser "Richtlinie der Gemeinde Taufkirchen zur Vergabe von Wohnraum", der dem Gemeinderat vorgestellt wurde, gibt eine erste Vorstellung davon, in welche Richtung es gehen wird. Wobei Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) mit Blick auf das 13-seitige Werk betont: "Das ist nur ein erster Aufschlag."

Was sich im Zuge der weiteren Debatten aber kaum ändern dürfte, sind die Ziele, die gleich am Anfang des Papiers genannt werden. Demnach sollen bei der Vergabe von kommunalen Wohnungen "Personen mit starkem Bezug zur Gemeinde und dabei Familien mit Kindern" vorrangig zum Zug kommen. Besonders berücksichtigen will man auch Menschen, die sich hauptberuflich oder ehrenamtlich im Ort engagieren - vor allem Beschäftigte im Rathaus, aber auch von Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie sozialen Einrichtungen. Die Gemeinde will aber auch begehrte Fachkräfte wie Erzieherinnen mit günstigem Wohnraum nach Taufkirchen locken.

Die Richtlinie soll bei der Vergabe aller Wohnungen der Gemeinde sowie der Taufkirchner Wohnungsbaugesellschaft (TWG) angewandt werden. Laut dem Entwurf sind sämtliche Personen antragsberechtigt, die keine eigene Immobilie in der Region besitzen oder dort in einer ungekündigten Mietwohnung leben - sofern diese eine "angemessene Größe" hat. Im Falle eines Zwei-Personen-Haushalts sind dies mindestens 50 Quadratmeter. Gibt es mehrere Bewerber für eine Wohnung, entscheidet ein Kriterienkatalog über die Vergabe, der etwa die Zahl der Kinder, pflegebedürftige Angehörige, den Ortsbezug und ehrenamtliches Engagement berücksichtigt. Überdies gibt es Bonuspunkte für Rathausbeschäftigte, Erzieherinnen, Pflegekräfte und sonstige Mitarbeiterinnen von sozialen Einrichtungen im Ort.

Der Gemeinderat soll zeitnah eine verbindliche Richtlinie ausarbeiten. Hierzu werde man sich wohl im September zu einem Workshop treffen, so der Bürgermeister. Und mit Blick auf den Riegerweg fügt er hinzu: "Schließlich stehen wir unter einem gewissen Zeitdruck."