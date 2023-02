Für die Grundschule am Wald in Taufkirchen gibt es einen neuen Umzugstermin - wieder einmal. Wie Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) mitgeteilt hat, soll die Einrichtung in den kommenden Osterferien von ihrem bisherigen Standort auf die andere Seite der Pappelstraße umziehen. "Der 17. April wird der erste Schultag in dem neuen Gebäude sein", sagte der Rathauschef, ehe er sogleich hinzufügte: "Zumindest ist das der aktuelle Plan."

Sanders Vorsicht bei dem Thema ist nicht grundlos, schließlich musste der Umzug der Schule in den vergangenen Jahren wegen Verzögerungen auf der Baustelle ein ums andere Mal verschoben werden. War beim symbolischen ersten Spatenstich im Herbst 2018 noch von einer Fertigstellung bis Ende 2020 die Rede, so wurde dieser Termin in der Folge sukzessive nach hinten korrigiert. Mit Baukosten von circa 35 Millionen Euro ist die neue Grundschule am Wald laut dem Bürgermeister das größte Einzelprojekt in der Geschichte der Gemeinde.