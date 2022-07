Die Grundschule am Wald in Taufkirchen wird in den Sommerferien ihre neue Heimat auf der anderen Seite der Pappelstraße beziehen. Zwar werde der dortige Sportplatz auf dem Dach des Gebäudes vermutlich noch nicht zur Verfügung stehen, sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) im Gemeinderat. Den angestrebten Umzugstermin werde man jedoch einhalten, sodass die Schule das kommende Schuljahr in dem Neubau beginnen werde. Dieser ist mit 35 Millionen Euro das größte Einzelprojekt in der Geschichte der Gemeinde und sollte eigentlich schon längst bezugsfertig sein. Doch aufgrund von Problemen an der Baustelle sowie Material- und Personalengpässen wurde der Umzugstermin mehrfach nach hinten verschoben.

Nun jedoch kann die Grundschule in den Ferien die Kisten packen. Ihr jetziges Gebäude soll im Anschluss umgebaut werden, sodass es der benachbarten Mittelschule als Interimsbleibe dienen kann, solange dort der nächste Schulneubau hochgezogen wird. Ist dieser einmal abgeschlossen und bezogen wird das Grundstück der heutigen Grundschule verkauft, das hat der Gemeinderat bereits beschlossen. Der Erlös wird dem Rathaus zufolge bei mehr als 30 Millionen Euro liegen, mit denen die Gemeinde die Finanzierungslücke schließen will, die durch die Investitionen an der Grund- und Mittelschule aufgerissen wird.