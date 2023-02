Von Patrik Stäbler, Taufkirchen/Gräfelfing

Die Firma Frieser ist Ende Januar von ihrem Standort am S-Bahnhof Taufkirchen ins Gewerbegebiet östlich der Tegernseer Landstraße umgezogen - und doch herrscht am bisherigen Gelände reger Betrieb. Denn in der dortigen Lagerhalle hat der Verein Türkgücü München eine zentrale Sammelstelle für Hilfsgüter zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei eingerichtet. In den vergangenen Tagen sind nun Bürgerinnen und Bürger, die Spenden in Taufkirchen abgeben wollten, vereinzelt abgewiesen worden. Auch in Gräfelfing erging es hilfsbereiten Bürgern an der Abgabestelle der Feuerwehr so, weil laut türkischem Konsulat nur noch Neuware angenommen wird. Das kann nicht jeder nachvollziehen. Türkgücü-Sprecherin Selen Gürler bittet um Verständnis und sagt: "Wir hätten bei der Menge an Sachen auch gar nicht die Möglichkeit, alles zu kontrollieren. Deshalb muss alles neu sein, damit es in der Türkei eingesetzt werden kann."

Detailansicht öffnen Ein Hinweisschild bei der Abgabestelle in Gräfelfing informiert darüber, dass nur noch Ware mit Preisschild angenommen wird. (Foto: privat)

Aktuell hilft in Taufkirchen ein Team aus circa 300 Ehrenamtlichen von verschiedenen Vereinen und Organisationen, um die Menge an Waren zu sortieren und für den Transport zu verpacken. Selen Gürler sagt: "Wir arbeiten dort bis zu 20 Stunden am Tag. Die Hilfsbereitschaft ist riesig." Unterstützt wird der Verein vom Türkischen Generalkonsulat, das den Transport der Hilfsgüter in die vom Erdbeben betroffenen Gebiete koordiniert. Man habe laut der Sprecherin in Taufkirchen bereits mehrere Lastwagen beladen. Zudem verkehrten Kleintransporter regelmäßig zum Flughafen, von wo aus die Spenden via Luftfracht in die Türkei gingen. Laut Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) wurden Anfang der Woche schon mehr als 70 Tonnen Hilfsgüter in Taufkirchen verladen. Er bittet vor allem die Nachbarschaft in der engen Straße Am Bahnsteig und in der Bahnhofsstraße um Verständnis bei etwaigen Behinderungen oder Verkehrsproblemen. Wobei der Rathauschef mit Blick auf Beschwerden über Lärm und Müll betont: "Ich bin selbst regelmäßig dort. Und Müll ist da praktisch keiner zu sehen."

Laut Sander sei es "großes Glück" , dass die gut 1000 Quadratmeter große Halle gerade frei sei und die Gemeinde sie dem Verein zur Verfügung stellen konnte. Privatpersonen können ihre Spenden an der Lagerhalle montags, mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr abgeben, außerdem am Samstag von 12 bis 16 Uhr. Benötigt würden derzeit vor allem Winterzelte, Schlafsäcke, Öl- und Gasöfen, Wolldecken, Notstromaggregate und mobile Toiletten, sagt Selen Gürler. Jedoch könne sich dies auch wieder ändern; eine aktualisierte Übersicht findet man auf den Social-Media-Kanälen von Türkgücü sowie beim Türkischen Generalkonsulat.