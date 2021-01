Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Es ist ein unscheinbares Stückchen Land zwischen dem Gewerbegebiet an der Karwendelstraße und der Giesinger Autobahn - unbebaut, kaum 2000 Quadratmeter groß, darauf Bäume und Sträucher. Doch um dieses dreieckige Areal im Süden von Taufkirchen hat sich ein Streit im Gemeinderat entbrannt, in dem die Fraktion aus Grünen und Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) den Kürzeren gezogen hat. Sie hatte sich kategorisch gegen den Wunsch des neuen Eigentümers ausgesprochen, das betreffende Grundstück von seiner jetzigen Funktion als Ausgleichsfläche in gewerbliches Bauland umzuwandeln. Die Mehrheit im Gemeinderat sprach sich jedoch für dieses Ansinnen aus. Im Gegenzug dafür, dass der Eigentümer dort bauen darf, muss er die Ausgleichsfläche über das gemeindliche Ökokonto ablösen. Das Rathaus rechnet hier mit Einnahmen in Höhe von circa 45 000 Euro.

Hintergrund der Pläne sei ein Verkauf des dortigen Grundstücks, sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) im Gemeinderat. Der neue Eigentümer wolle die bisherige Ausgleichsfläche bebauen, um dort einen zweiten Betrieb anzusiedeln, "der uns weitere Gewerbesteuereinnahmen bringen wird", warb der Rathauschef. Eine Ausgleichsfläche an dieser Stelle sei ohnehin nicht ideal, da das Areal zwischen A 995, weiteren Gewerbebetrieben und dem Bayernwerk liege. Es sei daher sinnvoll, so der Bürgermeister, die Ausgleichsfläche mittels des gemeindeeigenen Ökokontos abzulösen. Ähnlich sah das Paul Haberl (CSU), der betonte: "Wir haben viele Flächen, die deutlich hochwertiger sind. An diesem Ort, zwischen Wertstoffhof und Autobahn, macht es keinen Sinn, eine ökologisch hochwertige Fläche zu entwickeln."

Anders sahen das die Vertreterinnen von ILT und Grünen. "Das ist ein idealer Bereich für eine Ausgleichsfläche", befand Beatrice Brückmann (ILT) und verwies auf den Baumbestand im Norden und Osten sowie den dichten Bewuchs mit Sträuchern. Auch Jutta Henkel (Grüne) betonte: "Selbst so ein kleines Stück Land, das gar nicht so klein ist, kann eine sehr wertvolle Fläche für Taufkirchen werden." Sie erinnerte an das Bienen-Volksbegehren und sagte mit Blick auf die zu erwartende Ablösezahlung: "Geld können wir nicht den Bienen geben." Diese Argumente ließen die übrigen Gemeinderatsmitglieder jedoch unbeeindruckt. "Wir führen hier eine ideologische Diskussion", sagte Hildegard Riedmaier (CSU). Sie und die Mehrheit im Gremium votierten letztlich gegen die sechs Stimmen von Grünen und ILT für eine Bewilligung des Vorhabens.