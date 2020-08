Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen kann auf ein arbeitsreiches Jahr 2019 zurückblicken. Erstmals wurden in dem ehrenamtlichen Verein mehr als 107 000 Einsatzstunden geleistet. Das sind rund zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Nachbarschaftshilfe unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien. Älteren und pflegebedürftigen Menschen bietet sie neben Freizeitaktivitäten umfassende ambulante Dienstleistungen, die eine Betreuung und Pflege zu Hause ermöglichen. Darüber hinaus gilt das Engagement der Nachbarschaftshilfe der Integration von Mitbürgern aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Zuletzt hat sich einiges geändert: Der Ambulante Pflegedienst zog beispielsweise im Februar in die Rosenstraße um. Ein neu installiertes Raumbelegungsprogramm hilft, die vielen Veranstaltungen in den mittlerweile sechs Standorten bestmöglich zu koordinieren. Die Neuausrichtung der Familienpflege wurde in die Wege geleitet. Wie die Nachbarschaftshilfe mitteilt, sei die Planung für dieses Jahr wegen der Corona-Krise nicht einfach. Dennoch ist der Verein auch in der besonders schwierigen Zeit aktiv gewesen: Er hat einen Einkaufsnotdienst organisiert, ein Krisentelefon für Familien ins Leben gerufen und Notbetreuungen für Kinder und Senioren eingerichtet. Mittlerweile kann ein Großteil der Angebote wieder stattfinden und die Planungen für ein abwechslungsreiches Programm im Herbst unter Corona-Regeln und Hygienevorschriften laufen. Am Montag, 19. Oktober, findet im Kultur- und Kongresszentrum die Mitgliederversammlung statt.