Knifte, Stulle, Double, Schnittchen: Es gibt viele Worte für das Butterbrot. Da es täglich ein lieber Begleiter ist, will das Integra-Haus der Familie am Freitag, 27. September, den offiziellen Tag des Butterbrotes mit ofenfrischem Brot aus der Bäckerei Götz feiern. Von 8.30 Uhr an gibt es ein gemeinsames Frühstück im offenen Treff "Kaffee Kunterbunt" mit einer Scheibe Brot sowie gesundem Frischkäse, frischen Kräutern oder einfach nur mit Butter. Das Frühstück findet am Postweg 8a in Taufkirchen statt.