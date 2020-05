Es gibt nur wenige Stellen in Taufkirchen, wo sich die Gemeinde so rasch verändert hat - und in den nächsten Jahren noch verändern wird - wie am Riegerweg. Dort laufen im Osten entlang der Tegernseer Landstraße bereits verschiedene Baumaßnahmen für einen Supermarkt samt Mietwohnungen, für gemeindlichen Wohnungsbau und für hochpreisige Apartments. Im Westen an der Dorfstraße wiederum soll nachverdichtet sowie auf dem Gelände, wo derzeit eine baufällige Villa steht, neue Wohnungen errichtet werden. Und zuletzt segnete der Bauausschuss des Gemeinderats auch noch für das Areal dazwischen einen Bebauungsplanentwurf ab, wonach dort weitere circa 140 Wohneinheiten entstehen können. Doch diesen Beschluss hat der Gemeinderat nun wieder kassiert - auf Antrag von SPD, Grünen, Initiative Lebenswertes Taufkirchen und FDP mit denkbar knapper Mehrheit. Nun soll für das komplette Areal am Riegerweg zwischen Dorfstraße und Tegernseer Landstraße eine Gesamtplanung in Auftrag gegeben werden.

Die drei Bebauungspläne in dem Bereich "führen in Summe zu einer Wohnbebauung mit über 560 neuen Wohneinheiten", heißt es in dem Antrag. Hierfür seien "wichtige Planungsgrundlagen zu erstellen, die aufzeigen, welche Belastungen auf die Gemeinde zukommen". Unter anderem soll geprüft werden, wie das Gebiet durch Straßen, Geh- und Radwege sowie den öffentlichen Nahverkehr erschlossen wird. Und: Welche Auswirkungen der Zuzug von geschätzten 1000 Bürgern und 450 Kindern auf die Grundschule an der Dorfstraße und die weiterführenden Schulen hat. Nicht zuletzt müsse auch die Kinderbetreuung ins Auge genommen werden, fordern die Antragsteller. Um diesen letzten Punkt hatte sich im Bauausschuss eine Debatte entsponnen. Denn ursprünglich war auf dem 9000 Quadratmeter großen Areal eine 3000 Quadratmeter große Fläche im Gemeindebesitz für soziale Einrichtungen vorgesehen. Doch weil sich an dieser Stelle eine Kita offenbar nur schwerlich realisieren lässt, votierte eine Mehrheit aus CSU, Freien Wählern und Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) dafür, dort stattdessen Wohnungen zu bauen. Diese Entscheidung fochten die anderen Fraktionen an - und hatten Erfolg.

Nun soll nicht nur eine Gesamtplanung erfolgen, sondern Grüne und SPD fordern auch Nachverhandlungen mit den Grundstücksbesitzern. Dazu muss man wissen: Weist die Gemeinde neues Bauland aus, dann erhält sie dafür im Gegenzug zumeist eine Beteiligung - oft in Form eines Grundstücks. Doch in diesem Fall, bemängelt David Grothe (Grüne), "ist bislang zu wenig für die Gemeinde herausgesprungen".

Derweil verweist der Bürgermeister darauf, "dass da nicht alle morgen gleich anfangen werden zu bauen". Und beim Thema Kinderbetreuung seien nicht fehlende Gebäude, sondern fehlendes Personal das Problem. "Das ist der Flaschenhals", betont Sander. Er sagt aber auch: "Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, dass wir das jetzt noch mal neu angehen, um dann mit dem neuen Gemeinderat die Faktenlage detailliert zu erörtern."