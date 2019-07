3. Juli 2019, 21:37 Uhr Taufkirchen Geld für neuen Löschwagen

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr in Taufkirchen wird um ein neues Tanklöschfahrzeug ergänzt. Die Regierung von Oberbayern hat dafür der Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 110 000 Euro aus dem Etat des Innenministeriums überwiesen. Das Fahrzeug dient überwiegend dazu, große Mengen Löschwasser zum Nachschub insbesondere auch in wasserarme Gebiete und außerhalb befestigter Straßen zu bringen, etwa bei der Bekämpfung von Waldbränden. Es fasst 4000 Liter.