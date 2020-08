Magische Experimente über schwarze Würmer, Geheimtinten, Geisterhände, magische Münzen - in der Geisterstunde der Zauberwerkstatt wird es spannend. Am Donnerstag, 3. September, lädt Steffi Schädel in die Zauberwerkstatt mit geheimnisvollen Rezepten. Aber für alles Magische gebe es meist eine wissenschaftliche Erklärung, heißt es in der Ankündigung der Nachbarschaftshilfe, und es folgt die Warnung, dass danach Streich-Alarm zu Hause bestehe. Geeignet ist die Veranstaltung für Kinder von sechs bis zehn Jahren, sie sollten Getränke und wetterfeste Kleidung mitbringen, da Experimente auch im Freien stattfinden. Der Kurs findet von 9 bis 11.30 Uhr im Haus der Nachbarschaftshilfe, Ahornring 119, in Taufkirchen, statt. Die Kosten inclusive Material betragen 34,50 Euro. Eine Anmeldung bei Steffi Schädel unter der Telefonnummer 089/61 20 91 71 ist erforderlich. Die Teilnehmeranzahl für die Zauberwerkstatt ist begrenzt.