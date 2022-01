Die Polizei sucht nach einem Geisterfahrer, der am Freitagabend auf der Autobahn A 8 mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Der Unbekannte war mit seinem laut Augenzeugen silberfarbenen VW Polo älteren Baujahrs kurz nach 18 Uhr an der Anschlussstelle Taufkirchen in falscher Richtung auf die A 8 eingebogen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen konnte er nicht gestellt werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer seinen Fehler zwischenzeitlich bemerkte und die Autobahn verließ oder umdrehte. Hinweise erbittet die Autobahnpolizei Holzkirchen unter 08024/9073-0.