Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Gut 20 Frauen sitzen an großen Tischen im Seminarraum der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen beisammen. Vor ihnen stehen dampfende Tassen, Teller mit Keksen und Kuchen; eine Handvoll Kinder baut in einer Ecke einen Duplo-Turm. Auf den ersten Blick wirkt die Szenerie wie ein fröhliches Kaffeekränzchen, doch bei genauerem Hinsehen erkennt man in den Gesichtern die Sorgen, die Trauer und die Strapazen der vergangenen Tage und Wochen. Denn die Frauen sind vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen, haben ihr Land und meist auch ihre Männer zurückgelassen - und müssen sich nun in einer Umgebung zurechtfinden, die den meisten von ihnen völlig fremd ist.

Als Hilfestellung für sie ist dieser Vormittag in der Nachbarschaftshilfe gedacht. Immer mittwochs von 10 bis 12 Uhr findet hier ein offener Treff für ukrainische Geflüchtete mit ihren Kindern sowie deren Gastfamilien statt. "Wir wollen einen Begegnungsraum schaffen", sagt Lydia-Maria Schulz von der Nachbarschaftshilfe. "Das ist ein niedrigschwelliges Angebot für Geflüchtete, aber auch für Menschen, die helfen wollen." Von ihnen gibt es in Taufkirchen etliche. "Ganz viele Menschen haben das Bedürfnis, dass sie in ihren Möglichkeiten etwas machen wollen", schildert Lydia-Maria Schulz ihre Erfahrungen. Ähnlich klingt das bei Monika Kluger, die im Taufkirchner Rathaus die Unterstützung für ukrainische Geflüchtete koordiniert. "Wir haben Anrufe von Menschen bekommen, die etwas spenden oder jemanden bei sich aufnehmen wollen", erzählt Kluger. "Die Hilfsbereitschaft ist wirklich groß."

Wobei aktuell noch unklar ist, wie viele Geflüchtete überhaupt in Taufkirchen angekommen sind. "Es haben sich bislang 50 Menschen aus der Ukraine bei uns gemeldet", berichtet Monika Kluger. Diese versuche man nun - in Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe, dem Helferkreis und anderen Institutionen - beim Einleben zu unterstützen. So bietet die Taufkirchner VHS bereits erste Sprachkurse für Ukrainerinnen an. Spätestens nach den Osterferien sollen deren Kinder in die Schulen und Kindergärten gehen.

Im Vergleich zu 2015, als zahlreiche Menschen vor allem aus Syrien nach Deutschland kamen, seien die Hilfsprogramme diesmal ungleich schneller angelaufen, sagt Lydia-Maria Schulz. Anders als damals würden heute etliche Geflüchtete bei Gastfamilien unterkommen. Und dennoch sei die Wohnungssuche für viele ein drängendes Thema, sagt Schulz. Die Sozialpädagogin hat selbst eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen, die zuvor in einer Flüchtlingsunterkunft in München untergebracht war. "Die Mutter kümmert sich darum, dass sie die Sprache lernen. Der Vater ist für die Wohnungssuche zuständig", sagt Lydia-Maria Schulz. "Für diese Familie steht fest, dass sie hier dauerhaft bleiben will."